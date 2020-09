Lima despertó con una cruenta crónica policial. Por la madrugada, un hombre asesinó de dos balazos a un policía con su propia arma y al interior de la comisaría de San Isidro en la que permanecía detenido, según el noticiario matutino “América Noticias”.

“Al momento de ingresarlo al calabozo y quitarle las marrocas, es ahí que donde procede a agredir al efectivo policial y quitarle su arma de reglamento, que era un revólver”, dijo a la prensa el jefe de la Región Policial de Lima, el general Jorge Luis Cayas.

El atacante fue identificado como Álvaro del Río Correa, un hombre de 43 años nacido en Lima y de un metro ochenta de estatura. Según la Policía Nacional, tiene antecedentes de violencia familiar. “Son de lesiones, de violencia familiar contra sus mismos familiares”, indicó la institución.

Pero ¿quién es Álvaro del Río Correa? Exestudiante de la Universidad San Martín de Porres, es una persona con un diagnóstico psiquiátrico que ha recibido tratamiento especializado, según constató este Diario. La mayoría de personas entrevistadas al respecto prefirieron mantener su nombre en reserva.

“Recuerdo que tenía problemas desde la universidad: era una persona agresiva, ‘achorado’ y le gustaba pelearse. También sé que ha tenido problemas por el consumo de drogas”, señaló una fuente que lo conoció en la universidad.

Esta fuente conoció a Álvaro del Río a finales de la década de 1990 y recuerda que él entrenó diferentes deportes de contacto: ‘full contact’, taekwondo y boxeo, pero no era un atleta de élite.

En los últimos años, la relación de Del Río con las artes marciales ha sido esporádica e intermitente: ha entrenado en distintas escuelas y gimnasios de Lima.

“Ha circulado una foto que es del 2016, pero él no tiene ninguna relación con mi escuela: no es mi alumno y nunca ha sido profesor aquí. Además, no viene hace más de un año y medio”, dijo a El Comercio Juan Manuel Días, director de la academia Pro Fighting Perú (PFP).

En los entrenamientos, Álvaro del Río Correa era conocido como ‘Loco’ por su comportamiento: algunas veces se desconcentraba en medio de una práctica al punto de quedarse mirando fijamente al saco; otras podía quedarse dormido en medio de una clase.

Otra fuente de este Diario –ex compañero de entrenamiento de Del Río Correa– señala: “Nosotros sabíamos que él había estado en tratamiento [psiquiátrico], que se medicaba y que estaba luchando contra su adicción a las drogas”, aseveró.

Al cierre de este reportaje, el crimen cometido por Álvaro del Río Correa no había sido esclarecido del todo. “Las circunstancias de este este hecho son materia de investigación. Podemos tener varias argumentaciones del proceso policial, pero nosotros aseguramos que tenemos los procedimientos adecuados para este tipo de intervenciones”, indicó el general Jorge Luis Cayas.

