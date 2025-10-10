Una actividad oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), fue cancelada debido a que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron y detuvieron a un hombre armado que estaba a pocos metros del estrado principal.

Según la información proporcionada por RPP, la actividad del alcalde se realizaba en la avenida Unión, sector Santa María, en la parte alta del citado distrito limeño.

En momentos en que el burgomaestre iniciaba su discurso, la Policía detuvo entre los presentes a un hombre, de aproximadamente 30 años, que tenía en su poder un revólver con municiones. El sujeto se encontraba a unos 15 metros del estrado principal donde López Aliaga se dirigía a los vecinos.

El asesor y la jefa de Protocolo del alcalde capitalino subieron al estrado para indicarle que tenía que abandonar el lugar porque no era seguro. López Aliaga, de inmediato, bajó del mismo y se dirigió a su vehículo.

Un agente del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo dijo que el detenido, supuestamente, tenía la intención de disparar contra el alcalde limeño.

Nota en desarrollo.