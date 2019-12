La Policía Nacional del Perú recuperó la mototaxi de Kelly Sayhua, mujer a quien le amputaron las manos y los pies a raíz de una negligencia médica en el año 2014. El hallazgo de su herramienta de trabajo se logró tras una operación realizada el último martes.

El jefe de la Dirección de Prevención de Investigación de Robos de Vehículos (Diprove), coronel PNP Carlos Alberto Malaver, detalló a Canal N que durante la operación se detuvo a Javier Claudio Espinoza (27), a quien se le halló en posesión de tres mototaxis reportadas como robadas, entre las cuales estaba el vehículo de Kelly Sayhua.

Asimismo, informó que el detenido registra orden de captura por tenencia ilegal de armas tras fallo del Juzgado Penal de Comas.

Por su parte, Kelly Sayhua se mostró agradecida por la recuperación de la mototaxi y la rápida acción policial. Ella llegó hasta la instancia policial en el Cercado de Lima para recoger su vehículo.

Vale precisar que los malhechores cambiaron de color el vehículo para no levantar sospechas. “Ahora tengo que pintarlo a azul y verde porque son los colores de mi asociación”, señaló la agraviada. “Si no le cambio a su color inicial, no podré trabajar”, agregó.

Como se recuerda, el último domingo Kelly Sayhua fue a visitar a su hermana en el límite de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos, hasta donde llegó su esposo con la mototaxi. Su cónyuge estacionó el vehículo en los exteriores de la vivienda e ingresó para ayudar a salir a Sayhua, quien tiene dificultades para movilizarse. Sin embargo, dos hampones que caminaban por la zona se llevaron su herramienta de trabajo.

La agraviada detalló que compró la mototaxia a S/16 mil y lo pagaba en cuotas desde hace dos meses. Ella estaba preocupada porque con ese vehículo podía llegar a su vivienda ubicada en una zona de difícil acceso.