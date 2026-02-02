Reniec denuncia amenazas a trabajadores para dificultar atención a usuarios

Escuchar
Reniec denuncia cobros ilegales y amenazas dentro de sus oficinas. (Foto: Referencial/Andina)

Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) denunció que su personal viene siendo víctima de amenazas y extorsiones por parte de organizaciones criminales que exigen pagos ilegales a los ciudadanos para permitirles realizar trámites en las oficinas de la entidad. Así lo informó la jefa nacional del Reniec, Carmen Milagros Velarde, en declaraciones difundidas por América Noticias.

