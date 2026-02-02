Reniec denuncia amenazas a trabajadores para dificultar atención a usuarios

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) denunció que su personal viene siendo víctima de amenazas y extorsiones por parte de organizaciones criminales que exigen pagos ilegales a los ciudadanos para permitirles realizar trámites en las oficinas de la entidad. Así lo informó la jefa nacional del Reniec, Carmen Milagros Velarde, en declaraciones difundidas por América Noticias.

Según detalló la funcionaria, los extorsionadores cobran montos que oscilan entre 40 y 70 soles a los usuarios, condicionando la atención mediante intimidaciones dirigidas tanto al personal administrativo como a los agentes de seguridad. Velarde afirmó que ya se ha identificado a las personas que estarían detrás de estos actos ilícitos.

“Ya hemos identificado a quienes están organizando estos negocios y que amenazan tanto a nuestros agentes de seguridad como al personal administrativo para condicionar la atención al público ”, sostuvo la titular del Reniec, quien calificó la situación como grave y preocupante.

Velarde indicó que estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio del Interior y del presidente de la República, José Jerí. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no se hayan observado acciones concretas para frenar estas prácticas delictivas.

Extorsionadores amenazan a trabajadores del Reniec y condicionan atención al público. (Foto: Referencial/Andina)

En paralelo, la jefa del Reniec se refirió a las denuncias sobre una presunta filtración de datos personales tras la publicación del padrón electoral. Al respecto, negó cualquier irregularidad y aseguró que la institución actuó conforme a la normativa vigente.

Este escenario de amenazas y cuestionamientos se produce mientras la titular del Reniec enfrenta una investigación abierta en la Junta Nacional de Justicia y tras haber sido citada al Congreso en noviembre pasado para responder por la difusión de información contenida en el padrón electoral.

