Eduardo Ruiz Saenz (32) perdió la vida debido al impacto de un proyectil durante la manifestación en contra del Gobierno, que se desarrolló en el centro de la capital el último miércoles 15 de octubre.

Al respecto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que las cámaras de seguridad de la municipalidad, ubicadas en la Plaza Francia lograron captar el preciso instante del ataque a este manifestante.

“Nuestras cámaras lo han identificado (agresor) y ya tendríamos, y esto lo pongo todavía en condicional, ubicada a la persona, por lo menos su identidad, pero esto es materia de una investigación”, dijo el burgomaestre en declaraciones a RPP.

Por otro lado, anunció que dará una conferencia de prensa, en la que compartirá cifras actualizadas de heridos y daños a la propiedad público y privada.

“El personal policial que lamentablemente ha sido víctima de esta situación violenta es de 80, muchos de ellos internados en algunos nosocomios, y evidentemente demuestra la agresividad con la que se ha actuado el día de ayer”, apuntó reggiardo.

“Civiles atendidos, son 12 detenidos, tengo aquí una relación con nombre, apellido y todos los detalles de ocho intervenidos. En el transcurso del día, vamos a tener más información”, añadió.

Minsa sobre heridos

A través de un comunicado, el hospital Arzobispo Loayza ha recibido a 16 heridos. Además, informaron que lamentablemente un herido llegó sin signos vitales.

Asimismo, permanecen dos heridos graves en la Unidad de Trauma Shock y otro ingresó a sala de operaciones. Los restantes presentan heridas leves, contusiones, intoxicación por gas, entre otros.