Interno se fugó del área de hospitalización del Loayza, pese a estar custodiado por dos agentes del INPE. Foto: Andina
Interno se fugó del área de hospitalización del Loayza, pese a estar custodiado por dos agentes del INPE. Foto: Andina
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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el último martes 8 de septiembre, el interno Herrera Paredes Mayki Cagen, se fugó del hospital Arzobispo Loayza. El sujeto cumplía condena de 18 años por el delito de robo agravado en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho.

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