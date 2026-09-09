El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el último martes 8 de septiembre, el interno Herrera Paredes Mayki Cagen, se fugó del hospital Arzobispo Loayza. El sujeto cumplía condena de 18 años por el delito de robo agravado en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho.

Aproximadamente a las 18:20 horas se tomó conocimiento de la fuga del interno, informó el INPE.

“El interno se encontraba hospitalizado desde el lunes 7 de septiembre de 2026, con diagnóstico de hernia abdominal y bajo custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria”, indicó la institución.

Ante la situación, el INPE comunicó el hecho a la Policía Nacional del Perú (PNP), para activar las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes.

Comunicado oficial del INPE

“Los agentes penitenciarios fueron intervenidos por la policía y en la comisaría del sector donde se realizan las diligencias e investigaciones de ley”, indicaron a través de un comunicado.

En su pronunciamiento, el INPE señaló que inició las investigaciones correspondientes, conforme el proceso célere vigente, según indica el Decreto Legislativo 1617, con el propósito de esclarecer de manera exhaustiva las circunstancias en las que se produjo la fuga y determinar las responsabilidades administrativas, funcionales y/o penales a que hubiera lugar.

Asimismo, indicó que adoptarán las medidas disciplinarias y correctivas que correspondan contra quienes resulten responsables, sin excepción.