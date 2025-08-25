Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en una noche de violencia. El último domingo 24 de agosto, durante el clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, se registraron graves enfrentamientos en distintos puntos de la capital.

Enfrentamiento en Cercado de Lima

Horas antes del encuentro, en la primera cuadra del jirón Rosello, en el Cercado de Lima, un grupo de vándalos de Universitario pasó por una zona identificada con Alianza Lima, desatando un violento enfrentamiento que se extendió hasta la avenida Diego de la Torre.

Los sujetos usaron armas de fuego, ladrillos, piedras y artefactos pirotécnicos. Cuatro personas resultaron heridas de bala, entre ellas un adolescente de 14 años que recibió un disparo en la espalda. Testigos señalaron que la violencia escaló rápidamente debido a la falta de control policial.

Cuatro personas resultaron heridas de bala, entre ellas un adolescente de 14 años, en Cercado de Lima. (Foto: Captura / América Noticias)

Los vecinos denunciaron que la única cámara de vigilancia del municipio ubicada en la intersección permanece inoperativa desde el año pasado. En tanto, familiares de dos de los heridos que llegaron al Hospital Loayza evitaron dar declaraciones a la prensa.

Violencia en Ate

El caos también se trasladó al distrito de Ate, en la calle Puruchaca, cerca de la tribuna sur del estadio Monumental. Allí, al finalizar el encuentro, un grupo de sujetos atacó la zona con piedras, armas de fuego y hasta bombas molotov.

Los vecinos reportaron más de 20 casquillos de bala, viviendas con ventanas destrozadas, motocicletas incendiadas y automóviles totalmente calcinados. Las imágenes difundidas por los propios residentes muestran la magnitud de los daños.

Algunos vecinos intentaron enfrentar a los agresores, lo que generó un nuevo estallido de violencia. La Policía llegó al lugar cuando los responsables ya se habían dispersado.

Viviendas y vehículos quedaron destruidos tras los ataques de vándalos en Ate. (Foto: Captura / América Noticias)

Los residentes de Ate aseguraron que no es la primera vez que sufren hechos similares tras partidos en el estadio Monumental. Según afirmaron, cada encuentro se convierte en un riesgo para la seguridad de las familias de la zona.

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional sobre las investigaciones y las acciones que se tomarán para evitar nuevos hechos de violencia vinculados al fútbol peruano.