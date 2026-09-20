El general PNP Ricardo Sabino Espinoza Cuestas asumirá la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en reemplazo de Víctor Revoredo Farfán, quien fue reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El cambio fue oficializado mediante la Resolución Suprema N.° 234-2026-IN, publicada este domingo 20 de setiembre. La norma dispone la reasignación de 23 oficiales generales de la PNP bajo la causal de “necesidad del servicio”. Entre los movimientos figura el traslado de Espinoza Cuestas, quien deja la jefatura de la Región Policial La Libertad para asumir una dirección especializada con alcance nacional.

De jefe policial en La Libertad a la dirección de investigación criminal

Espinoza Cuestas asumió la jefatura de la Región Policial La Libertad el 1 de mayo de 2026, en reemplazo del general Franco Moreno Panta. Permaneció aproximadamente cuatro meses y medio al frente de la Policía en una de las regiones del país con una fuerte incidencia de delitos como homicidio, extorsión y secuestro.

Durante su gestión, el oficial encabezó operaciones contra organizaciones criminales que operan en la región, entre ellas Los Pulpos y La Jauría.

Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín' jefe de la banda criminal 'La Nueva Jauría'. Der. Óscar Cruz Basilio líder de 'Los Pulpos'. Foto: Composición

En junio, por ejemplo, informó que había elevado un pedido para incorporar a Jolín Bazán Valderrama, señalado por la Policía como cabecilla de La Jauría, al programa de recompensas de “Los más buscados”.

En mayo, además, Espinoza informó sobre intervenciones policiales relacionadas con enfrentamientos entre organizaciones criminales que operan en Trujillo. Su gestión estuvo marcada por el seguimiento a las disputas entre grupos vinculados con el cobro de cupos, sicariato y otros delitos.

Su experiencia previa: jefe de Homicidios de la Dirincri

El nuevo jefe de la Dirincri no llega por primera vez a una dirección. Antes de asumir cargos de conducción regional, Ricardo Espinoza Cuestas fue jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

En enero de 2024, el Poder Judicial registró su participación, como jefe de Homicidios, en una reunión con autoridades policiales y judiciales de Lima para coordinar acciones frente al crimen.

La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Investigación Criminal, brinda detalles sobre los acontecimientos suscitados en torno al caso del feminicidio de Sheyla Cóndor. En la imagen, el Crnl. PNP Ricardo Espinoza Cuestas, Jefe de la División de Investigación de Homicidios. (Foto: Eddy Ramos / Andina).

Ese mismo año, Espinoza tuvo participación pública en investigaciones de homicidios y organizaciones criminales. En abril de 2024, por ejemplo, informó sobre una operación contra una banda dedicada al sicariato, la extorsión y el tráfico de terrenos en Ate, en la que fueron detenidos presuntos integrantes de la estructura criminal y una regidora señalada por la Policía como colaboradora.

También participó en investigaciones vinculadas a organizaciones criminales que operaban en Lima Norte. En octubre de 2024, cuando era jefe de Homicidios de la Dirincri, identificó una estructura que habría extorsionado a decenas de unidades de transporte en Los Olivos.

Su trayectoria en investigación criminal también incluye el caso del feminicidio de Sheyla Cóndor. En noviembre de 2024, se registró a Espinoza Cuestas como jefe de la División de Investigación de Homicidios durante la conferencia de la Policía sobre el caso.

Pasó por la cooperación policial internacional

La trayectoria del general también incluye experiencia fuera del país. Documentos de la PNP y del Ministerio del Interior registran que Ricardo Espinoza Cuestas se desempeñó como agregado policial del Perú en España.

Una resolución de asignación de cargos de oficiales generales publicada para 2026 por la Jurisprudencia Policial (Jurispol) lo ubicaba previamente como agregado policial en España antes de su retorno al país para asumir funciones dentro de la estructura policial nacional.

Ricardo Espinoza Cuestas se desempeñó como agregado policial del Perú en España. / Diego Aquino Pedraza

Su paso por esa función resulta relevante para su nuevo cargo, aunque la Dirincri tiene responsabilidades distintas.

La dirección de la Dirincri concentra investigaciones criminales y operaciones contra delitos y organizaciones de alta complejidad, mientras que la Dirección de Asuntos Internacionales —a la que fue enviado Revoredo— tiene funciones relacionadas con la cooperación policial internacional.

El secuestro de Jenss Lara marcó sus últimos meses en La Libertad

Uno de los casos de mayor impacto durante la gestión de Espinoza Cuestas en La Libertad fue el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que lo acompañaban.

El ataque ocurrió en Trujillo a fines de agosto. La Policía señaló inicialmente que detrás del hecho podían encontrarse integrantes de Los Pulpos o La Jauría. Espinoza, como jefe de la Región Policial La Libertad, informó sobre los avances de la investigación y las primeras capturas vinculadas con el caso.

Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)

En los primeros días posteriores al ataque, el general declaró que la Policía ya tenía información sobre la preparación de un secuestro de gran magnitud. También sostuvo que el caso se encontraba avanzado y que las pesquisas habían permitido identificar a varios involucrados.

El caso también llevó al Consejo Regional de La Libertad a convocar a Espinoza para que explicara ante el pleno las estrategias implementadas frente a la inseguridad. El Gobierno Regional había aprobado en junio un acuerdo para invitarlo a exponer su plan operativo, las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos.

Consejo Regional de La Libertad pidió su salida semanas antes del cambio

La salida de Espinoza de La Libertad ocurre después de cuestionamientos planteados desde el Consejo Regional de La Libertad por los niveles de violencia registrados en el departamento.

A inicios de septiembre, el Consejo Regional acordó solicitar su destitución como jefe policial de la región y convocó a autoridades del sector para pedir explicaciones sobre las estrategias frente a la criminalidad.

Consejo Regional de La Libertad pidió la destitución del general PNP Ricardo Espinoza tras masacre en Trujillo. (Composición: Macronorte.pe).

Días después, el general tampoco acudió personalmente a una sesión del Consejo Regional en la que debía explicar su plan de trabajo. Su ausencia fue justificada porque se encontraba dirigiendo operaciones relacionadas con el secuestro de Jenss Lara. En su representación acudió la coronel Roxana Malpica Pimentel, quien señaló que no estaba autorizada para responder sobre detalles de la investigación debido a que el caso se encontraba en curso.

Estos cuestionamientos forman parte del contexto en el que Espinoza Cuestas deja La Libertad para asumir una responsabilidad de alcance nacional en Lima. La resolución que dispone su traslado, sin embargo, establece como causal de la reasignación la “necesidad del servicio”.

Un nuevo jefe para una Dirincri que enfrenta delitos de alta complejidad

Con su llegada a la Dirincri, Espinoza Cuestas pasará nuevamente al ámbito de la investigación criminal, aunque esta vez desde la conducción de toda la dirección.

Su experiencia previa como jefe de Homicidios, su paso por funciones vinculadas con cooperación policial internacional y su reciente conducción de la Región Policial La Libertad constituyen los principales antecedentes públicos de su trayectoria antes de asumir el nuevo cargo.

El general Eric Waldir Ángeles Puente fue designado jefe de la Región Policial La Libertad. (Foto: Dirincib PNP).

El cambio también implica una nueva modificación en el norte del país. En reemplazo de Espinoza, el general Eric Waldir Ángeles Puente fue designado jefe de la Región Policial La Libertad. Ángeles Puente venía desempeñándose como jefe de la Dirección de Investigación de Cibercrimen (Dirincib).