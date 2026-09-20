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Resumen

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Por Diego Aquino Pedraza

El general PNP Ricardo Sabino Espinoza Cuestas asumirá la jefatura de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en reemplazo de Víctor Revoredo Farfán, quien fue reasignado a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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