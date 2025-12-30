Un hombre fue asesinado de varios disparos la mañana de este martes mientras conducía su vehículo por la cuadra dos de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac. El ataque ocurrió cerca de las once de la mañana, a plena luz del día y en una zona altamente transitada, generando pánico entre peatones y conductores.

De acuerdo con información policial, el atentado se produjo en la zona monumental del distrito, a pocos metros de la iglesia del Perpetuo Socorro. Los delincuentes se aproximaron por el lado del conductor y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga, sin importar la presencia de numerosas personas en los alrededores.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Agentes de la comisaría del Rímac llegaron rápidamente al lugar para cercar el perímetro e iniciar las diligencias correspondientes. Testigos señalaron que los sicarios escaparon con dirección hacia la avenida Tacna y la prolongación Tacna, actuando con rapidez y sin temor a ser identificados.

Sicarios disparan contra conductor y huyen hacia el centro de Lima. (Foto: Captura/América Noticias)

Minutos después, familiares de la víctima llegaron caminando hasta la escena del crimen tras ser alertados por vecinos de la zona. Según fuentes locales, el hombre era conocido en el barrio, lo que motivó la pronta presencia de sus allegados. No obstante, los residentes evitaron brindar mayores detalles sobre su identidad por temor a represalias.

La Policía inició un recorrido por las calles aledañas para ubicar cámaras de videovigilancia que hayan registrado la huida de los responsables. Los investigadores confirmaron que en el punto exacto del ataque no existen dispositivos de seguridad operativos, por lo que se espera acceder a grabaciones de negocios cercanos para identificar el vehículo utilizado por los atacantes.

Personal policial también viene recabando testimonios de los testigos presenciales con el fin de elaborar retratos hablados. Las autoridades señalaron que existe un marcado hermetismo debido a la violencia del ataque y buscan determinar si la víctima recibió amenazas previas o si el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas.

Hasta el lugar llegaron peritos de Criminalística para recoger evidencias balísticas y realizar el levantamiento del cadáver, bajo la supervisión del fiscal de turno. La avenida Francisco Pizarro permaneció cerrada al tránsito vehicular durante varias horas mientras se desarrollaban las diligencias.

La Policía anunció que reforzará el patrullaje en la zona monumental del Rímac y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que permita identificar y capturar a los responsables de este homicidio ocurrido en pleno día.

VIDEO RECOMENDADO