Un muerto y un herido dejó un feroz ataque armado contra una asociación de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicado en la cuadra 9 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, la madrugada de hoy, domingo 3 de mayo.

Según Exitosa, el local fue alquilado para celebrar un cumpleaños. Según testigos, un grupo de delincuentes ingresó a toda prisa al lugar portando armas de fuego y disparando contra las personas que estaban dentro. Un joven que estaba sentado intentó salir corriendo para resguardarse, pero sufrió un disparo en el pecho.

La víctima fue identificada como Johnny Málaga de solo 18 años, quien fue llevado de emergencia al Hospital Materno Infantil del sector, sin embargo, los médicos solo pudieron confirmar su deceso. En tanto, el administrador, Richard Villanueva, de 51 años, se encuentra herido en el Hospital Arzobispo Loayza.

Efectivos de la PNP llegaron y acordonaron la zona, donde encontraron siete impactos de bala y 12 casquillos regados en el piso.

Hasta el momento no se ha podido acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad, debido a que el administrador está internado. Será la Séptima Fiscalía del Cercado de Lima la encargada de investigar el tema.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El pasado 29 de abril, el Gobierno del presidente José María Balcázar prorrogó por 60 días, a partir de hoy, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La norma detalla que la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, contando con el respaldo de lasFuerzas Armadas (FF. AA.).