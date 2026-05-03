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Balean local policial en la cuadra 9 de la avenida Pizarro en el Rimac dejando un fallecido. Murió camino al hospital. Fotos: césar.grados@photo.gec
Balean local policial en la cuadra 9 de la avenida Pizarro en el Rimac dejando un fallecido. Murió camino al hospital. Fotos: césar.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un muerto y un herido dejó un feroz ataque armado contra una asociación de la Policía Nacional del Perú (PNP), ubicado en la cuadra 9 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito del Rímac, la madrugada de hoy, domingo 3 de mayo.

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