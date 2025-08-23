Padres denuncian falta de patrullaje y exigen mayor seguridad en la zona escolar. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Un violento ataque armado sembró el pánico en el colegio University, ubicado en el jirón Totorita, en el distrito del . Cinco disparos perforaron el portón del plantel mientras los estudiantes se encontraban en clases, lo que obligó a una rápida evacuación. La presume que se trataría de un presunto caso de extorsión.

Los proyectiles no solo atravesaron la puerta, sino que ingresaron al interior de la institución, impactando en áreas cercanas a salones y zonas comunes. Uno de los disparos alcanzó el patio donde alumnos de primaria se alistaban para ensayar una danza escolar. “Justo iban a salir a ensayar y no llegaron a salir, si no esto hubiera terminado en tragedia”, relató una madre de familia a América Noticias.

Disparos contra colegio en el Rímac obligan a evacuar a estudiantes. (Foto: Captura/América Noticias)
El caos se apoderó del recinto educativo. Algunos escolares corrieron despavoridos tras escuchar los disparos, mientras otros rompieron en llanto al ser evacuados. Padres de familia denunciaron que la inseguridad en la zona es constante y que no existe presencia policial ni serenazgo en los alrededores del colegio.

Cinco horas después, se produjo un segundo ataque con armas de fuego, esta vez contra una empresa ubicada junto al colegio. Según la policía, ambos hechos estarían relacionados y habrían sido ejecutados por una que opera en el distrito. Testigos indicaron que el autor de los disparos huyó en una motocicleta.

Cinco disparos impactaron en colegio del Rímac durante horas de clase. (Foto: Captura/América Noticias)
La dirección del colegio emitió un comunicado en el que aseguró no haber recibido amenazas previas, aunque confirmó que la denuncia fue presentada ante las autoridades. Como medida de seguridad, las clases se desarrollarán de forma virtual durante la próxima semana.

Los padres de los alumnos exigieron la inmediata intervención de la policía y mayor patrullaje en los horarios de ingreso y salida escolar. Consideran que la rápida acción de los docentes evitó que el ataque terminara en una tragedia.

Por ahora, la Policía Nacional continúa las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si existe un vínculo directo entre las instituciones atacadas y la red de extorsionadores que estaría detrás de estos hechos.

