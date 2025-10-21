Chofer encierra a ladrón dentro de su bus tras intento de robo en el Rímac. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
Un conductor de frustró un robo en plena ruta y entregó personalmente al delincuente a las autoridades. El hecho ocurrió en el distrito del , cerca de la zona de Acho, cuando un sujeto intentó apoderarse del dinero de los pasajes dentro de una unidad de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla.

El presunto ladrón abordó el bus como un pasajero más, pero al notar un momento de distracción del chofer, tomó el dinero recaudado e intentó escapar. Sin embargo, su plan fracasó cuando el conductor reaccionó con rapidez, activó el cierre automático de las puertas y lo dejó atrapado dentro del vehículo.

Testigos grabaron el tenso momento en el que el sujeto, desesperado, pedía que lo liberaran mientras el transportista se mantenía firme en su decisión de no dejarlo escapar.Pocos minutos después, el chofer logró ubicar a una agente de Tránsito, quien acudió en su ayuda. Con sus marrocas, la policía esposó al ladrón en plena vía pública, ante la mirada de los pasajeros y otros conductores.

Los transportistas de la línea 10E, que cubre la ruta entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, afirmaron que este tipo de asaltos son recurrentes, especialmente en el Rímac, donde los delincuentes aprovechan el tráfico para atacar y huir.

Valiente transportista impide robo de pasajes y captura a delincuente en plena ruta. (Foto: Captura/América Noticias)

Los conductores destacaron la valentía de su compañero, aunque reconocieron sentir temor de posibles represalias por parte del detenido o de sus cómplices. Pidieron al reforzar la vigilancia en los puntos de mayor riesgo y brindar protección efectiva a los trabajadores del transporte público, quienes aseguran estar expuestos a diario a situaciones similares.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

