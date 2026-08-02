El chofer fue herido en la cabeza y el hombro izquierdo, y su muerte fue instantánea. Tras efectuar los disparos, los agresores emprendieron la huida con dirección a la Vía de Evitamiento. Foto: composición GEC
El chofer fue herido en la cabeza y el hombro izquierdo, y su muerte fue instantánea. Tras efectuar los disparos, los agresores emprendieron la huida con dirección a la Vía de Evitamiento. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Un hombre murió tras recibir múltiples disparos dentro de su vehículo cuando estaba estacionado en un semáforo de la avenida 9 de Octubre, en el Rímac. El atentado ocurrió alrededor de las 11:00 p. m., cerca de la sede de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional y de la Municipalidad del distrito.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: