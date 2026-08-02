Un hombre murió tras recibir múltiples disparos dentro de su vehículo cuando estaba estacionado en un semáforo de la avenida 9 de Octubre, en el Rímac. El atentado ocurrió alrededor de las 11:00 p. m., cerca de la sede de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Policía Nacional y de la Municipalidad del distrito.

Efectivos de la Policía Nacional no logró capturar a los sicarios tras el crimen. Les perdieron el rastro por el óvalo Habich.

La víctima fue identificada como Marco Antonio Arbulú Huaraca, de 43 años y viajaba, en una camioneta azul, junto con una mujer y un joven. De acuerdo a las primeros reportes, dos desconocidos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego contra él .

“Vi que de la moto lineal uno se bajó, un gordo, sin casco, nada. Así, a cara limpia, se bajó, sacó su pistola, le disparó al piloto de la camioneta y le metió como cuatro balazos. Se dio la vuelta, subió a la moto y en sentido contrario ingresó a la Vía de Evitamiento. Yo le pasé la voz al policía, un muchacho que estaba ahí en el semáforo, subió a una moto lineal de un delivery y se fue detrás”, declaró a RPP Noticias uno de los testigos.

Asesinan a balazos a conductor dentro de su camioneta en el Rímac. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Según las investigaciones, Arbulú Huaraca mantenía un vínculo laboral con Iván Quispe, dueño de la cadena de restaurantes ‘El Chino Brasa’. El empresario hizo acto de presencia en el lugar de la emergencia tras enterarse del hecho.

El peritaje preliminar en la escena del crimen reveló que la camioneta recibió varios impactos de bala en el cristal del lado del conductor. El chofer fue herido en la cabeza y el hombro izquierdo, y su muerte fue instantánea. Tras efectuar los disparos, los agresores emprendieron la huida con dirección a la Vía de Evitamiento.

Antecedentes de extorsión comercial

El dueño de la cadena de pollería, en agosto de 2024, denunció públicamente que era víctima de extorsión tras abrir una nueva sede en la avenida Alcázar.

Extorsiones a pollería El chino brasa en el Rímac. Foto: captura Latina Noticias

“Batería, estamos manejando las cosas del distrito; por ende, te tienes que alinear con el combo, causa, si no ya tú sabes; las palabras están de más y no tenemos por qué hablarte mucho. Las palabras sobran, más acción y menos floro”, fue uno de los mensajes extorsivos que recibió Quispe.

De acuerdo a la denuncia del empresario, los mensajes extorsivos provenían de la banda delictiva ‘Los Injertos del Rímac’. “Denuncio públicamente a Daniel Calderón Egusquiza, alias ‘Criter’, y a Michael Gutiérrez Villagaray, alias ‘Maykel’, quienes son los cabecillas de ‘Los Injertos del Rímac’, que generan terror y pánico a todos los emprendedores y vecinos”, denunció.