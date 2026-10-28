Una adulta mayor de 82 años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica tras ser atropellada en el distrito del Rímac por Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart. La víctima presenta fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza, según informaron sus familiares en un reportaje de ATV.

Los allegados de la mujer expresaron su preocupación por la gravedad de sus lesiones y los elevados costos de hospitalización. Asimismo, señalaron que temen que la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no sea suficiente para cubrir los gastos del tratamiento.

De acuerdo con la información difundida por dicho medio, el accidente ocurrió cuando la adulta mayor cruzaba una vía del Rímac. La denuncia policial citada en el reportaje señala que la mujer habría aparecido de manera imprevista en la pista, lo que habría impedido que el conductor frenara a tiempo.

Tras el impacto, la víctima fue trasladada de emergencia a una clínica, donde permanece bajo vigilancia médica permanente. Aunque se encuentra consciente, su estado requiere atención especializada y una evaluación antes de considerar su traslado a otro establecimiento de salud.

Familia teme que el SOAT no cubra los gastos médicos

Los familiares de la adulta mayor señalaron que la hospitalización en la UCI representa un gasto elevado y que tuvieron que firmar un pagaré para cubrir parte de la atención médica.

La preocupación también está relacionada con la posibilidad de trasladar a la paciente a otro centro de salud. Según explicaron, su condición requiere una evaluación médica que determine si puede ser movilizada sin poner en riesgo su recuperación.

Los allegados solicitaron que se asuma la responsabilidad por lo ocurrido y señalaron que esperan conocer cómo se cubrirán los gastos médicos mientras la mujer continúa internada.