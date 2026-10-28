Adulta mayor de 82 años permanece en UCI tras ser atropellada por hijo de Leslie Stewart. (Foto: Redes sociales)
Adulta mayor de 82 años permanece en UCI tras ser atropellada por hijo de Leslie Stewart. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Una adulta mayor de 82 años permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica tras ser atropellada en el distrito del Rímac por Malek Rifai Stewart, hijo de la actriz Leslie Stewart. La víctima presenta fracturas en el cráneo y la cadera, además de un coágulo en la cabeza, según informaron sus familiares en un reportaje de ATV.

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