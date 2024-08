La mañana de este domingo 18 de agosto, un reciclador halló dos cadáveres en bolsas de rafias cerca al mercado Limoncillo, ubicado en la Prolongación Tacna, en el Rímac. Las autoridades aún no han logrado identificar a las víctimas.

De acuerdo a América Noticias, se trata del cuerpo de dos hombres que fueron arrojados en dicho espacio aprovechando la ausencia de agentes de la Policía Nacional y del Serenazgo.

Ante este lamentable incidente, el acalde Néstor de la Rosa señaló que la Municipalidad no cuenta con presupuesto y que desde el lunes 19 de agosto es posible que se suspenda temporalmente el servicio de Serenazgo.

“Yo he hecho público lo que estamos pasando en el distrito del Rímac, que lamentablemente no tenemos una capacidad financiera para poder afrontar y hemos hecho público también la posibilidad quizás en las próximas semanas estar suspendiendo temporalmente el servicio de Serenazgo, al no tener cómo pagar por ejemplo al personal que cumple el día a día”, dijo el burgomaeste.

“Tenemos actualmente algo de 70 a 80 serenos, no tenemos más, no tenemos capacidad financiera en el Rímac y lo he hecho público también en los medios de ustedes, no se puede sostener, es insostenible”, agregó.