Un joven miembro del Ejército peruano fue hallado muerto en inmediaciones de la piscina del fuerte militar Rafael Hoyos Rubio, que se encuentra ubicado en el Rímac. Se trata del cabo Alexander Vargas Rojas, quien se encontraba se servicio en el mencionado recinto.

En diálogo con América Noticias, los progenitores del fallecido indicaron que las autoridades del lugar se contactaron con ellos para informarles que encontraron flotando el cadáver de Vargas Rojas.

“Me llamó el comandante Panduro, me dijo tu hijo se resbaló y se ahogó [...] Yo me siento mal, he perdido parte de mi vida”, mencionó Rolando Vargas, padre de Rafael.

Asimismo, el progenitor asegura que la muerte de su hijo de 20 años, quien era un buen nadador, trataría de un asesinato. Asimismo, recalcó que anteriormente Alexander había mencionado que era víctima de maltratos por parte de sus superiores.

“Mi hijo varias veces me decía que les pegaban porque sus superiores son abusivos, les propinaban puñetes, con palos. Cuando cumplió 20 años lo agarraron a palazos”, denunció.

Tras esta grave denuncia, el Ejército Peruano anunció que se está llevando a cabo una investigación a través de su sistema de Inspectoría con el fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.