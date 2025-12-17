No tuvieron piedad. Luego de jugar fútbol con un grupo de amigos, un hombre de 53 años, identificado como Luis Alberto Valera Vega, fue asesinado de 18 balazos por sicarios que lo persiguieron varias cuadras en una moto lineal, en la en la cuadra uno de la calle Reforma, en el distrito del Rímac.

Testigos indicaron que el sujeto corrió y se escondió en una vivienda vecina, sin embargo, esto no pareció importarles a los delincuentes a pesar de que habían otras personas dentro y lo victimaron.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y hallaron los casquillos de bala a lo largo de la vía, la cual permaneció cerrada durante las diligencias.

Primeras informaciones indican que se trataría de un ajuste de cuentas. Las cámaras de seguridad serán clave para identificar a los dos responsables de este crimen, quienes huyeron con rumbo desconocido.

El suceso causó conmoción y preocupación entre los vecinos del Rímac, que demandan un refuerzo de la vigilancia frente a la presencia de sicarios y el aumento de la inseguridad en el sector.

Este asesinato ocurre en medio del estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí en Lima Metropolitana y el Callao, como medida para combatir la delincuencia y a las organizaciones criminales.

¿Qué hacer en caso de un delito?

En el Perú, si ocurre un delito o una situación de emergencia, estas son las líneas clave:

•Policía Nacional del Perú (PNP): 105 para robos, asaltos, agresiones, situaciones de riesgo.

•Emergencias médicas (SAMU): 106 para heridos o urgencias de salud.

•Bomberos: 116 para incendios, rescates, accidentes.

•Serenazgo municipal: el número varía según el distrito; sirve como apoyo inmediato.