La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta banda criminal “Las Poderosas del Rímac”, integrada por tres mujeres de un mismo clan familiar que es investigado por los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), a través de la División de Investigación de Extorsiones (DIVIIC), y se realizó en un inmueble ubicado en el jirón Malecón Rímac. En el lugar fueron detenidas Leisi Erika Contreras Verástequi (40), alias “Bombom”; Nancy Amparo Verástegui Gutiérrez (65), alias “Bellota”; y Maricielo Ángela Calixto Contreras (19), alias “Burbuja”.

La intervención policial se produjo luego de la denuncia de un empresario dedicado al rubro de toldos y alquiler para eventos. Según la investigación, el hombre había recibido mensajes de WhatsApp con amenazas extorsivas y una exigencia de S/30.000, acompañada de fotografías de su negocio.

Durante la intervención, los agentes encontraron en el celular de una de las detenidas las mismas imágenes que habían sido enviadas al empresario agraviado. La Policía señaló que este hallazgo permitió establecer su presunta vinculación con las amenazas extorsivas.

Las investigaciones también señalan que el presunto cabecilla de la organización sería Renzo Jair Contreras Velásquez, hijo de Nancy Verástegui, quien actualmente se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario. De acuerdo con las pesquisas, habría dirigido desde el penal los actos extorsivos contra comerciantes y ciudadanos de la zona.

En el operativo, los agentes incautaron siete celulares que habrían sido utilizados para coordinar las extorsiones, una carta con amenazas dirigidas contra la víctima, tres cartuchos de dinamita y 250 gramos de marihuana.

El general PNP Manuel Lozada Morales, director nacional de Investigación Criminal, indicó que las detenidas son abuela, madre e hija y que habrían participado en las extorsiones contra empresarios y emprendedores de distintos rubros, entre ellos bodegas, ferreterías y farmacias. Según explicó, las presuntas exigencias iniciales o “matrículas” oscilaban entre S/30.000 y S/50.000.

Lozada Morales también señaló que Nancy Verástegui tiene tres hijos recluidos en distintos penales: San Pedro, en Lurigancho; Castro Castro; y Chincha. Según la investigación policial, desde los establecimientos penitenciarios se habrían enviado mensajes extorsivos a las víctimas, mientras las mujeres se encargaban de recaudar los pagos y realizar registros fílmicos.

La Policía informó que Leisi Erika Contreras Verástequi registra una denuncia previa por presunta suplantación de identidad en 2024. En tanto, Nancy Verástegui Gutiérrez y Maricielo Calixto Contreras no presentan antecedentes registrados, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.