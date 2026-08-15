PNP captura a tres mujeres acusadas de extorsión. (Foto: Andina)
PNP captura a tres mujeres acusadas de extorsión. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta banda criminal “Las Poderosas del Rímac”, integrada por tres mujeres de un mismo clan familiar que es investigado por los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

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