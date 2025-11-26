La Policía Nacional del Perú, brindo detalles sobre la detención de integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’, vinculados al cobro de cupos a empresas de construcción. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
La Policía Nacional del Perú, brindo detalles sobre la detención de integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’, vinculados al cobro de cupos a empresas de construcción. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en un operativo en el a integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’ implicados en el delito de a obras de construcción y acusados de atacar a balazos a un obrero municipal, ayer, 25 de noviembre, en la cuadra 3 de la avenida Amancaes.

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, indicó que los detenidos responden a los nombres de Abraham Nuñez Chota, David Vergara y Deyanira Murga. Todos fueron intervenidos en una casa de la avenida Manuel Vargas.

Gracias a imágenes de las cámaras de seguridad, la PNP logro identificar al agresor cuando cruza la pista y dispara directamente contra el obrero a quema ropa. En su poder se halló la ropa que usó durante el ataque.

Capturan a presunto sicario que baleó a obrero en El Rímac.

Más crímenes en la zona

La Policía sostuvo que ‘Nuñez Chota también está involucrado en el ataque armado a un restobar en la zona de Hans en el mismo distrito, donde siete personas resultaron heridas el 18 de este mes. Asimismo, en el .

Durante la intervención, los agentes incautaron una mototaxi, casquillos de bala, marihuana, celulares, explosivos y una granada. Además, se hallaron cuadernos con anotaciones que, según la policía, corresponderían a registros de víctimas de extorsión en la modalidad de cobro de cupos.

Las autoridades han reforzado el control en el área y adelantaron que continuarán realizando intervenciones con el objetivo de desmantelar totalmente a esta red delictiva como medidas del estado de emergencia.

Cabe recordar que, durante el primer semestre del año 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desbaratar 344 bandas criminales y detener a 7.739 ciudadanos peruanos y extranjeros por la comisión de diversos delitos, en la provincia constitucional del Callao.

