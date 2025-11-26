La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en un operativo en el Rímac a integrantes de la banda criminal ‘Los Injertos del Rímac’ implicados en el delito de extorsión a obras de construcción y acusados de atacar a balazos a un obrero municipal, ayer, 25 de noviembre, en la cuadra 3 de la avenida Amancaes.

El coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, indicó que los detenidos responden a los nombres de Abraham Nuñez Chota, David Vergara y Deyanira Murga. Todos fueron intervenidos en una casa de la avenida Manuel Vargas.

Gracias a imágenes de las cámaras de seguridad, la PNP logro identificar al agresor cuando cruza la pista y dispara directamente contra el obrero a quema ropa. En su poder se halló la ropa que usó durante el ataque.

Capturan a presunto sicario que baleó a obrero en El Rímac.

Más crímenes en la zona

La Policía sostuvo que ‘Nuñez Chota también está involucrado en el ataque armado a un restobar en la zona de Hans en el mismo distrito, donde siete personas resultaron heridas el 18 de este mes. Asimismo, en el asesinato de un taxista.

Durante la intervención, los agentes incautaron una mototaxi, casquillos de bala, marihuana, celulares, explosivos y una granada. Además, se hallaron cuadernos con anotaciones que, según la policía, corresponderían a registros de víctimas de extorsión en la modalidad de cobro de cupos.

Las autoridades han reforzado el control en el área y adelantaron que continuarán realizando intervenciones con el objetivo de desmantelar totalmente a esta red delictiva como medidas del estado de emergencia.

Cabe recordar que, durante el primer semestre del año 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desbaratar 344 bandas criminales y detener a 7.739 ciudadanos peruanos y extranjeros por la comisión de diversos delitos, en la provincia constitucional del Callao.