Sicarios asesinan a un hombre que iba con su esposa a su domicilio en el Rímac. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Sicarios asesinan a un hombre que iba con su esposa a su domicilio en el Rímac. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre fue asesinado a balazos por presuntos sicarios cuando se dirigía a su domicilio junto a su esposa, en el distrito del Rímac.

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