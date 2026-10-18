Un hombre fue asesinado a balazos por presuntos sicarios cuando se dirigía a su domicilio junto a su esposa, en el distrito del Rímac.

El hecho ocurrió la noche del sábado 17 aproximadamente a las 9:30 p.m., en el cruce de las calles San Antonio y Antares, en el parque Periodista.

Según testigos, durante el ataque se escucharon más de cinco disparos lo que alteró a los transeúntes que tuvieron que ponerse a buen recaudo.

Testigos indicaron que fueron aproximadamente cinco disparos los que se escucharon. (Foto: César Grados)

Indicaron que la acompañante de la víctima resultó herida tras el ataque.

Personal policial de la comisaría de El Manzano llegó al lugar para atender la emergencia e iniciar las diligencias correspondientes a la espera del fiscal de turno.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias del crimen ni la identidad de los responsables.