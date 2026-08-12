Un ciudadano extranjero de 24 años fue asesinado a balazos tras una persecución por dos sujetos en el distrito del Rímac la noche del martes en el sector de San Juan de Amancaes, donde la víctima fue interceptada por los atacantes que se desplazaban en una motocicleta lineal.

De acuerdo con la información policial, el seguimiento comenzó en el cruce del jirón General Vidal. El objetivo identificado como José Daniel Olivares Silva intentó escapar de la ráfaga de disparos corriendo por las calles aledañas, pero uno de los agresores descendió del vehículo menor para perseguirlo a pie y continuar disparándole a corta distancia.

Un joven de 24 años fue asesinado tras ser perseguido por sicarios en las calles del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un joven de 24 años fue asesinado tras ser perseguido por sicarios en las calles del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

La persecución contra el ciudadano extranjero terminó finalmente en la cuadra cuatro de la calle Mariano Necochea, cerca del pasaje La Quinta. En este punto, la víctima cayó gravemente herida sobre el pavimento debido a los múltiples impactos de proyectil, mientras los sicarios abordaron la moto para fugar con rumbo desconocido.

Los vecinos de la zona, conmocionados por los disparos realizados cerca del colegio coronel Félix Bogado, dieron aviso inmediato a las autoridades. Aunque el joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia en San Martín de Porres, los médicos confirmaron su deceso poco tiempo después de su ingreso al nosocomio.

Investigaciones policiales tras asesinato por sicarios en el Rímac

Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias balísticas. Durante la inspección técnica en la escena del crimen, los especialistas hallaron más de ocho casquillos de bala primero en el lugar donde interceptaron al joven de 24 años y luego en la calle donde lo remataron.

Las primeras líneas de investigación de los efectivos de la comisaría del Rímac sugieren que el móvil del asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas o una venganza personal por la ferocidad del ataque.

Un joven de 24 años fue asesinado tras ser perseguido por sicarios en las calles del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El caso se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de la comisaría de Ciudad y Campo y la unidad especializada de investigación de homicidios. Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables mediante la revisión de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones y la toma de testimonios de los testigos presenciales.

Hace poco más de una semana, un adolescente de 14 años también perdió la vida en la avenida Abelardo Gamarra tras un presunto intento de robo de su celular, lo que ha generado alarma entre los residentes locales.