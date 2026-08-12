Un joven de 24 años fue asesinado tras ser perseguido por sicarios en las calles del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Un joven de 24 años fue asesinado tras ser perseguido por sicarios en las calles del Rímac. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un ciudadano extranjero de 24 años fue asesinado a balazos tras una persecución por dos sujetos en el distrito del Rímac la noche del martes en el sector de San Juan de Amancaes, donde la víctima fue interceptada por los atacantes que se desplazaban en una motocicleta lineal.

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