Un trabajador de construcción civil fue herido de bala la tarde del martes cuando realizaba labores en una obra municipal ubicada en la cuadra 3 de la avenida Amancaes, en el Rímac. El ataque se produjo mientras operaba una aplanadora como parte del mantenimiento de vías en la zona.

Según informó 24 Horas, la víctima fue sorprendida por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y abrieron fuego directamente contra la maquinaria.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Tras los disparos, el operario logró descender del vehículo y fue asistido por residentes y compañeros de trabajo, quienes lo trasladaron de inmediato al hospital Cayetano Heredia.

Este hecho se suma a otro episodio de violencia registrado recientemente en el distrito. La última semana, dos individuos que también se movilizaban en moto dispararon contra una discoteca cercana, dejando seis heridos