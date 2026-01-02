Las delincuencia no para en este 2026. En San Juan de Miraflores (SJM), sujetos robaron la identidad de una mujer de 80 años para crear una cuenta digital falsa (YAPE) y que el dinero producto de las extorsiones le llegara a ella. Su familia exige justicia pues la anciana es una paciente oncológica y sufre de artrosis.

Para Buenos Días Perú, una de sus hijas detalló que el último domingo 28 de diciembre, 18 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron a su domicilio para detenerla por extorsión y robo. Fue llevada a la Depincri de Surco y luego la trasladaron a la carceleta del penal Ancón 2, donde está a la espera de cumplir prisión preventiva de 9 meses en otro centro penitenciario.

Tras una serie de investigaciones, otro de sus hijos contó al matinal que se confirmó que, en setiembre de 2024, se creó una cuenta en soles a nombre de su madre, mientras que otra en dólares, en julio de 2025. Además, el teléfono registrado le pertenece a una persona de nacionalidad cubana. El correo electrónico tampoco le pertenece a la acusada.

“Ella tiene arraigo familiar porque depende de seis hermanos. Han creado una cuenta digital externa, porque no tenía cuenta en ningún banco (Pichincha). El celular que está a nombre uno de sus hijos desde hace mucho tiempo y el YAPE con el DNI de ella”, indicó.

Fiscal y PNP corroboran información

Durante las diligencias, las autoridades de justicia (Fiscalía y PNP) corroboraron que la anciana no tiene contacto ni conoce a los extorsionadores. Asimismo, no existen correos de gmail que confirmen las transferencias bancarias.

“Mi madre ha dado las facilidades para que accedan a su celular, sin embargo, no han querido que lleve una comparecencia restringida en su domicilio. Ella no tiene ningún motivo para irse del país”, sentenció su hijo.

En tanto, esperan de la respuesta de la entidad bancaria para mayor información que pueda esclarecer y ayudar a la adulta mayor.