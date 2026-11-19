La policía detuvo en Villa María del Triunfo a Rony Shapiama Wickam, de 20 años, durante un operativo por presunta comercialización de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. El intervenido, conocido por interpretar de niño al futbolista Paolo Guerrero en su película biográfica, tenía vigente una orden de detención preliminar por su vinculación con el asesinato un suboficial PNP, Miguel Ángel Huincha, ocurrido el 2 de noviembre en San Juan de Miraflores.

El operativo policial se desplegó en el límite entre Villa María del Triunfo y Villa El Salvador tras recibir denuncias de ciudadanos sobre la venta de estupefacientes a bordo de un mototaxi. Durante la intervención a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la zona, las fuerzas del orden incautaron estupefacientes y dos armas de fuego en poder de los sospechosos.

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“Mandamos a verificar con nuestros órganos de inteligencia y efectivamente corroboramos esa información. Fuimos, armamos un operativo y procedimos con la intervención de los sujetos”, detalló el comandante PNP Robert Parra, jefe del Depincri de Villa María del Triunfo, a RPP.

Rony Shapiama fue intervenido en Villa María del Triunfo y será investigado como presunto autor del asesinato de un policía el pasado 2 de noviembre. (RPP)

Las indagaciones de las autoridades señalan a Shapiama como el presunto autor directo del homicidio del agente policial Miguel Ángel Huincha. El crimen se perpetró durante el asalto y robo de la camioneta del efectivo en la avenida Prolongación Pedro Miota, hecho en el cual el detenido habría participado junto a un sujeto conocido con el alias de ‘Pierito’.

Antecedentes por presunto homicidio en el 2025

La primera intervención policial registrada contra Rony Shapiama se produjo a raíz de un enfrentamiento entre presuntos barristas el 12 de julio de 2024 en Villa El Salvador. En aquel incidente, ocurrido en el parque Central del sector 3, un adolescente de 17 años e hincha del club Universitario de Deportes falleció tras recibir cinco disparos.

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Ante la gravedad de los hechos, las autoridades judiciales iniciaron el proceso legal correspondiente para esclarecer las responsabilidades penales. El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Shapiama el 25 de abril de 2025 por el delito de homicidio calificado con arma de fuego, medida cautelar que el procesado cumplió en un establecimiento penitenciario hasta enero.