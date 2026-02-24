Resumen

San Borja: explosivos colocados en caja estallan frente a vivienda multifamiliar. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Un artefacto explosivo estalló la madrugada de este martes en los exteriores de una vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra 18 de la avenida Canadá, en el distrito de San Borja. La detonación generó daños en el ingreso del inmueble.

