Un artefacto explosivo estalló la madrugada de este martes en los exteriores de una vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra 18 de la avenida Canadá, en el distrito de San Borja. La detonación generó daños en el ingreso del inmueble.

Según informó el programa Buenos Días Perú, el ataque habría estado dirigido contra el predio. Un equipo del noticiero llegó hasta el lugar y constató que en el primer piso del edificio funcionan una pizzería y un chifa.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre se acerca a la puerta, deja una caja y se retira. Segundos después se produce la explosión. El programa señaló que en el lugar se hallaron dos cartuchos que serían de dinamita y que habrían sido colocados dentro de dicha caja.

La explosión también afectó un medidor de agua, cuya tapa fue expulsada por la fuerza del estallido. Hasta el momento, los propietarios o responsables del inmueble no han brindado declaraciones sobre lo ocurrido.

En tanto, agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional realizaron diligencias en la zona, mientras personal de serenazgo intentaba recoger testimonios de los residentes y comerciantes aledaños.

