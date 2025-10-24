En el distrito de San Borja, el chofer de un bus de transporte público reaccionó de manera violenta y atropelló a un taxista, que minutos antes le había reclamado por haberlo chocado a la altura del puente El Pentagonito, en la Panamericana Sur con sentido de norte a sur.

Se trata de Víctor Albines Mechato que con más de 40 años en esta actividad, bajó de su unidad e intentó que el otro conductor baje para hablar de los daños ocurridos a su vehículo, sin sospechar que este lo arrollaría.

América Noticias difundió las imágenes del pasado martes 21 de octubre, cuando Albines Mechato recibió el impacto del bus y quedó tendido sobre la vía ante la vista de todo el público.

Su familia exige justicia y todo el peso de la ley contra el causante de la muerte del taxista, muy querido entre sus habituales cliente. En tanto, Madeleine, esposa de la víctima, expresó al matinal el profundo dolor por la pérdida del padre de sus hijos.

El cuerpo permaneció varios minutos en la vía. Foto: América Noticias

Ahora el caso está siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Borja, que ya recopilaron las grabaciones de cámaras de seguridad en la zona y ha tomado las declaraciones necesarias para continuar con las diligencias de ley.

¿Qué hacer en caso de un accidente?

Si eres testigo o víctima de un accidente, no dudes en llamar al sistema de SAMU que es atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo marca el 106.

Momento en que el taxista es atropellado por el chofer de bus. Foto: América Noticias

También, al 115, se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito.