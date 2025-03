La violencia sigue azotando San Juan de Lurigancho. Un adolescente de apenas 14 años fue atacado a balazos la noche del sábado por tres sujetos armados en el jirón Río Marañón, en el asentamiento humano Jesús Oropeza Chonta.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima, acompañada por otro hombre, fue interceptada por los agresores, quienes dispararon cerca de diez veces antes de huir del lugar. Su acompañante logró escapar ileso, mientras que el menor quedó gravemente herido en el suelo.

Vecinos del sector auxiliaron a la víctima y expresaron su indignación ante la ausencia de efectivos policiales, pese al estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y Callao. “Yo me siento desprotegido. Me parece que no toman interés del asunto (...) hay ausencia de las autoridades” , denunció un residente.

Otra vecina cuestionó la falta de patrullaje en la zona: “El alcalde ha tomado la recuperación con los serenos, con la Policía, pero por este lado no vienen” .

Las autoridades aún no han brindado información oficial sobre el estado de salud del menor ni sobre posibles sospechosos del ataque. La comunidad exige mayor seguridad y presencia policial para frenar la ola de violencia en el distrito.

La víctima fue auxiliada por vecinos, mientras que su acompañante logró escapar ileso. (Foto: César Grados/@photo.gec)

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.