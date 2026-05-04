Resumen

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Un perito de la Policía Nacional se hace presente en la escena donde un hombre murió de balazos, en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, el 4 de mayo de 2026. (Julio Reaño/@photo.gec)
Un perito de la Policía Nacional se hace presente en la escena donde un hombre murió de balazos, en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, el 4 de mayo de 2026. (Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Antonio Marras, un comerciante ferretero, murió luego de recibir dos impactos de bala en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, ubicado frente a la base del escuadrón de emergencias de la Policía Nacional (PNP), en el distrito de San Juan de Lurigancho.

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