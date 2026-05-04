Antonio Marras, un comerciante ferretero, murió luego de recibir dos impactos de bala en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, ubicado frente a la base del escuadrón de emergencias de la Policía Nacional (PNP), en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según las primeras investigaciones de la Policía, la víctima establa hablando por teléfono cuando un sujeto encapuchado se acercó a él y le disparó dos veces.

La fachada del Centro Comercial Multiplaza Próceres, donde un hombre fue asesinado a balazos, el 4 de mayo de 2026. (Julio Reaño/@photo.gec)

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Cámaras del centro comercial, ubicado entre las avenidas Wiesse y Los Duraznos, captaron el rostro del asesino. Marras sería una víctima más de extorsionadores, que lo venían amenazando desde hace varios días.

Cámaras de seguridad captan a un sujeto que disparó contra un hombre en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, en San Juan de Lurigancho, el 4 de mayo de 2026. (Captura de Panamericana)

El hombre fue llevado al establecimiento de salud más cercado, en donde los médicos solo certificaron su muerte.