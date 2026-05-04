Antonio Marras, un comerciante ferretero, murió luego de recibir dos impactos de bala en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, ubicado frente a la base del escuadrón de emergencias de la Policía Nacional (PNP), en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Antonio Marras, un comerciante ferretero, murió luego de recibir dos impactos de bala en el Centro Comercial Multiplaza Próceres, ubicado frente a la base del escuadrón de emergencias de la Policía Nacional (PNP), en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Según las primeras investigaciones de la Policía, la víctima establa hablando por teléfono cuando un sujeto encapuchado se acercó a él y le disparó dos veces.
Cámaras del centro comercial, ubicado entre las avenidas Wiesse y Los Duraznos, captaron el rostro del asesino. Marras sería una víctima más de extorsionadores, que lo venían amenazando desde hace varios días.
El hombre fue llevado al establecimiento de salud más cercado, en donde los médicos solo certificaron su muerte.