El dueño del local también tiene otro negocios en la zona, por lo que no se descarta que el crimen se trate de un pago de cupos. Foto: América Noticias
Redacción EC
Redacción EC

El crimen no tiene cuando acabar en el distrito de . En horas de la madrugada de hoy, viernes 29 de agosto, fueron a balazos el administrador, el sonidista y el dueño de la discoteca ‘Gato Negro’, ubicada en el Boulevard Zárate.

Los tres hombres habían terminado su jornada cuando decidieron ir a comer a unos puestos ambulantes. Luego de algunos minutos, Saúl Cayllahua, Humberto Rodríguez y Braulio Asencios fueron sorprendidos por un delincuente que llegó y les disparó.

Carlos Salas Abusada

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicaron que Rodríguez y Asencios intentaron escapar, pero también fueron victimados. Cámaras de seguridad revelan que el victimario no estaba solo, había dos personas más implicadas en el crimen: una de ellas esperaba en la esquina y la otra esperaba en un vehículo, una motocicleta, en la cual huyó con rumbo desconocido.

La zona del trágico hecho, la cuadra dos de Huiracocha permanece cercada como parte de las investigaciones.

