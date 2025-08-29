El crimen no tiene cuando acabar en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). En horas de la madrugada de hoy, viernes 29 de agosto, fueron asesinados a balazos el administrador, el sonidista y el dueño de la discoteca ‘Gato Negro’, ubicada en el Boulevard Zárate.

Los tres hombres habían terminado su jornada cuando decidieron ir a comer a unos puestos ambulantes. Luego de algunos minutos, Saúl Cayllahua, Humberto Rodríguez y Braulio Asencios fueron sorprendidos por un delincuente que llegó y les disparó.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), indicaron que Rodríguez y Asencios intentaron escapar, pero también fueron victimados. Cámaras de seguridad revelan que el victimario no estaba solo, había dos personas más implicadas en el crimen: una de ellas esperaba en la esquina y la otra esperaba en un vehículo, una motocicleta, en la cual huyó con rumbo desconocido.

La zona del trágico hecho, la cuadra dos de Huiracocha permanece cercada como parte de las investigaciones.