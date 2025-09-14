Dos fallecidos y pánico tras balacera en discoteca “Peña Viejo Verde” ubicada en San Juan de Lurigancho. (Foto: GEC)
Dos fallecidos y pánico tras balacera en discoteca “Peña Viejo Verde” ubicada en San Juan de Lurigancho. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La madrugada de este domingo, un frente a la discoteca “Peña Viejo Verde”, en , dejó dos personas fallecidas y sembró el pánico entre vecinos y clientes del local.

LEE: Pan con chicharrón: así reaccionó la prensa internacional tras la final del Mundial de Desayunos

El hecho ocurrió cerca de las 5:00 a.m. en la cuadra 4 de la avenida Wiesse, cuando un hombre identificado como Celarg Asenjo Fernández (24) llegó hasta la puerta del establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra la fachada. Testigos aseguraron que efectuó al menos diez disparos.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Policía captura a hombre que disparó diez veces contra discoteca y dejó dos víctimas mortales. (Foto: GEC)
Policía captura a hombre que disparó diez veces contra discoteca y dejó dos víctimas mortales. (Foto: GEC)

Uno de los proyectiles impactó a un cliente dentro del local, mientras que otra víctima fue alcanzada en la vía pública, aparentemente tras salir de la discoteca. La Policía halló diez casquillos de bala en la escena, lo que confirma la intensidad del ataque.

Las víctimas, aún no identificadas oficialmente, fueron registradas como NN. Una de ellas murió en el lugar y la otra en el hospital de Canto Grande, adonde fue trasladada de emergencia.

Agentes del Escuadrón de Emergencias que patrullaban la zona reaccionaron rápidamente tras escuchar las detonaciones y persiguieron al agresor, quien intentó huir disparando contra los policías. Finalmente, fue reducido y llevado al hospital de Canto Grande con algunos golpes. En su poder se incautó el arma utilizada en el ataque.

Dos muertos tras ataque armado en San Juan de Lurigancho. (Foto: GEC)
Dos muertos tras ataque armado en San Juan de Lurigancho. (Foto: GEC)

La Depincri San Juan de Lurigancho lidera la investigación, que apunta en una de sus hipótesis iniciales a un contra los dueños del establecimiento. Las cámaras municipales y del propio local ya son revisadas para confirmar si el detenido actuó solo o contó con cómplices.

MÁS: Presidencia y Dina Boluarte celebran triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC