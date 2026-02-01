San Juan de Lurigancho: cámaras registran asesinato de mototaxista a plena luz del día

Un nuevo hecho de violencia sacude a San Juan de Lurigancho. Un mototaxista fue asesinado a balazos mientras conducía su unidad en plena vía pública, en un ataque que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ha generado indignación entre los vecinos, quienes denuncian la falta de presencia policial en la zona.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Santa Rosa con el jirón Minerales. Según testigos, el agresor caminó rápidamente hasta ubicar a la víctima, quien se encontraba a bordo de una mototaxi roja, y le disparó en repetidas ocasiones sin darle oportunidad de defenderse.

Las imágenes de videovigilancia muestran que, incluso cuando el conductor ya estaba gravemente herido, el atacante se alejó unos metros y volvió a disparar antes de huir del lugar. Todo el ataque se produjo en cuestión de segundos y ante la mirada atónita de los residentes.

Tras escuchar los disparos, vecinos salieron de sus viviendas y auxiliaron al herido. En medio de escenas de desesperación, intentaron mantenerlo consciente mientras gestionaban su traslado al hospital del distrito. Sin embargo, el mototaxista falleció en el camino debido a la gravedad de las heridas.

Mototaxista muere acribillado en SJL y vecinos reclaman mayor seguridad. (Foto: Captura/América Noticias)

Pobladores del sector Villa Flores expresaron su temor por la creciente inseguridad. Señalaron que en la zona no se observa patrullaje policial regular y que el área cercana al mercado Vencedores carece de vigilancia, pese a la presencia de familias, niños y adultos mayores.

El coronel Jorge Barrantes, jefe de la División Policial de San Juan de Lurigancho, informó que la víctima fue identificada como Roberto Carlos Flores Gonzales, de 54 años, quien no registraba antecedentes policiales. Precisó que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala y que el caso fue comunicado al Ministerio Público.

La Policía continúa con las investigaciones y analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad. No se descarta que el asesinato esté vinculado a un ajuste de cuentas o a un posible caso de extorsión, hipótesis que vienen siendo evaluadas por los agentes especializados.

