San Juan de Lurigancho: cámaras registran asesinato de mototaxista a plena luz del día

Cámaras registran asesinato de mototaxista en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura/América Noticias)

Un nuevo hecho de violencia sacude a San Juan de Lurigancho. Un mototaxista fue asesinado a balazos mientras conducía su unidad en plena vía pública, en un ataque que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ha generado indignación entre los vecinos, quienes denuncian la falta de presencia policial en la zona.

