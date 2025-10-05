A poco de iniciarse un “apagado de motores” de 24 horas, un chofer de la línea 23-C, perteneciente a la empresa Santa Catalina, resultó gravemente herido tras el ataque a un bus ocurrido en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según las primeras informaciones, el hecho de violencia se produjo a la altura de la cuadra 5 de la avenida El Sol, a pocos metros de la Universidad Privada del Norte.

Testigos del ataque contaron que los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra la unidad de transporte antes de huir rápidamente del lugar.

El chofer del bus recibió varios impactos de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde su estado de salud es de pronóstico reservado.

Cabe indicar que Santa Catalina es una de las empresas que este lunes 6 de octubre acatará un “apagado de motores”, tras el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, un chofer extranjero, ocurrido el último sábado en San Juan de Miraflores.

La medida fue confirmada por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), quien explicó que el paro es una acción simbólica y pacífica ante la ola de violencia que afecta al sector.

“No habrá marchas ni bloqueos. Simplemente no saldremos a trabajar. Este apagado de motores es un grito de desesperación frente al terror que vivimos los transportistas”, declaró el dirigente de transporte.

El “apagado de motores” incluirá a las principales empresas formales de transporte urbano que operan en los conos norte, sur y este, así como en el Callao. Se trata del mismo gremio que en abril protagonizó el único paro en el que no circuló ningún bus formal en la capital.

¿Qué empresas acatarán la paralización?

A través de sendos comunicados enviados a este Diario, diversas empresas de transporte público de Lima y Callao anunciaron que acatarán la medida de protesta. Ellas son:

Etuchisa-Los Chinos.

El Rápido S.A.

Transportes Cruz del Centro S.A.

Vipusa.

41 S.A.

Ruta 1261

La 50.

Santa Catalina.

Evipusa.

Edilberto Ramos.

Consorcio Villa.

La Zeta.

El Cóndor SAC.

Transportes Huáscar S.A.

Los Loritos.