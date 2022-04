Su restaurante tiene dos meses desde que abrió en la cuadra 12 de la avenida Las Águilas, urbanización Horizontes de Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho, sin embargo, la empresaria Elva Panduro (30), ‘La Ñañita’, ha sido víctima de la delincuencia en cuatro oportunidades.

Ella se encontraba grabando un video de TikTok para promocionar su local y atraer más clientela, cuando un sujeto a bordo de una moto lineal le arrebató a su trabajadora el celular con el que estaba registrando su baile.

De acuerdo a 24 Horas, Panduro también sufrió el robo de la motocicleta que utilizaba para hacer delivery. “Estaba estacionada (mi moto) y viene el choro con otra motolineal, que estaba dando vueltas y vueltas, y se lleva mi moto”, comentó.

Al ver que su unidad le era arrebatada, ella corrió tras los delincuentes y logró recuperar la motolineal. “Casi en la bajada de Puente Nuevo, en esa recta, vecinos comenzaron a buscar, me apoyaron y me dijeron que había una moto sonando. La habían dejado tirada”.

El tercer robo a su negocio fue perpetrado por dos mujeres de unos 50 años que se hicieron pasar por comensales y -luego de distraerla preguntando los precios de los jugos- se llevaron dos equipos móviles con los que ella utilizaba para atender pedidos.

Sin embargo, eso no fue todo, en horas de la madrugada dos malhechores se llevaron tres reflectores y una cámara que estaban colocadas al exterior del local y que habían sido compradas no hace mucho.

“Cuatro veces en un mes yo estoy en pérdida. En vez de poder reinventarme con todo este tema de la pandemia, imagínese, estoy en pérdida”, lamentó.

Incluso, la empresaria mencionó que cuando fue asentar la denuncia de los constantes robos a su local a la comisaría del sector, los agentes policiales le pidieron más evidencia. “En la comisaría me dicen que necesitan pruebas, nombre de los delincuentes para hacer la investigación correspondiente. No tiene sentido que me pidan el nombre de los delincuentes”.

