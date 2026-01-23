En el sector de San Fernando, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), una mujer identificada como Marisol Martínez denunció que fue víctima de la delincuencia cuando un sujeto lanzó contra la puerta de su casa un artefacto explosivo por una presunta deuda de 13 mil soles.

La onda expansiva dejó graves daños materiales en la vivienda y afectó también a las estructuras de las casas aledañas. El fuerte estallido alertó a los vecinos que de inmediato llamaron a las autoridades.

Luego de algunos minutos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona y la acordonaron para iniciar las investigaciones preliminares y dar con el responsable y si tiene alguna participación con alguna banda criminal.

Cámaras de seguridad graban ataque

Imágenes de las cámaras de seguridad del sector muestran el preciso momento en que el delincuente, que vestía un short y una capucha, se tomó varios segundos para encender el explosivo. Ya encendido, lo arrojó directamente contra la base de la puerta de la vivienda y huyó rápidamente hacia una calle aledaña.

Testigos señalaron que agresiones similares ya habrían ocurrido antes contra el mismo inmueble, específicamente el pasado 31 de diciembre.

¿Cuál es el motivo de la deuda?

Marisol Martínez contó al matinal que adquirió una deuda de 13 mil soles en agosto de 2025, de la cual solo pudo pagar 8 mil soles, ya que no logró sostener el acuerdo inicial con los prestamistas. Explicó que dejó de abonar las cuotas semanales de 780 soles tras atravesar problemas familiares y recibir constantes agresiones verbales. En ese contexto, acusó a sus vecinos Ana Villodas y Luis Alberto Villodas Correa de ser los presuntos responsables intelectuales de las amenazas que viene recibiendo.

Ante esta situación, pidió a las autoridades medidas de protección para salvaguardar su integridad y la de su familia. En tanto, Villodas rechazó ante las cámaras cualquier implicancia o responsabilidad en el ataque denunciado.