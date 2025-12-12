Una madre de familia denuncia que su hija de solo 15 años murió a golpes propinados por las cuidadoras del centro de rehabilitación en el que estaba internada en San Juan de Lurigancho (SJL). El lugar que tenía a su cargo a otras 30 menores fue clausurado por las autoridades ya que no contaba con los permisos.

La progenitora contó a América Noticias que ella pagaba 120 soles semanales para su cuidado y, además, otros 20 para el psicólogo y otros 180 adicionales, sin embargo, nada de estos era verdad.

“Yo he recibido una llamada de un número desconocido que me dijo que estaba muerta. Está todo morado, le han pegado, la han torturado. Le metieron medias en la boca y cinta… por eso se murió”, contó al matinal.

Precisó que hay otras jóvenes en calidad de desaparecidas y sus familias no están al tanto de lo que ocurre.

¿Quiénes investigan el caso?

Al lugar llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho que levantaron el cadáver de la menor. Las autoridades recopilan testimonios y pruebas para determinar responsabilidades, tanto del personal como de quienes administraban el centro.

“Ellos no querían comer, no querían bañarse y así es como se les castigaba. Me arrepiento… mi hija ahora está muerta. Quiero que me ayuden, por favor. Justicia para mi hija y para las otras mamás que seguro ni saben”, expresó.

La familia pide ayuda para recuperar el cuerpo. Cualquier apoyo al 929 745 218.