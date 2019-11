Un sujeto fue detenido en el momento en que amenazaba con asesinar a su ex pareja, madre de su hijo de tres años, en un centro comercial, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La mujer ya había interpuesto anteriormente siete denuncias contra el sujeto por agresiones y amenazas contra su vida.

La víctima, identificada como Carla, aseguró en el noticiero de Latina que incluso tenía medidas de protección y que su ex pareja, Antonio Cortez Peña, no se le podía acercar a ella ni a su hijo. Sin embargo, el sujeto la amenazaba constantemente a ella y a su familia. Ambos estaban separados desde hace dos años.

“Lo que él me dice es que escoja entre la vida de mi mamá, la mía o de la persona con la que estoy saliendo. Me dice ‘a ti no te voy a matar, te voy a dejar postrada en una cama, a ver si así te van a querer’”, contó la señora.

Contó que hace tres meses, él fue a su vivienda con un cuchillo y la Policía lo detuvo oportunamente, pero luego fue liberado.

“Él viene a mi casa y lo agarran con un cuchillo, lo mandan a la comisaría y de ahí a la Fiscalía, en donde le dicen que solo será amonestado, porque no hubo agresión, y lo liberaron”, indicó.

Dijo que recientemente, ella y el sujeto habían coordinado para reunirse en un centro comercial del distrito, por lo que decidió avisar a la Dirincri. En el lugar, el sujeto comenzó a amenazarla y ahí intervinieron los agentes.

La madre de familia teme que liberen al sujeto, debido a que él podría tomar represalias en su contra. “Yo no puedo salir, amenaza a mi mamá, me dice que tiene su gente y que me va a matar”, puntualizó.

(Video: Latina)