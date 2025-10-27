Como parte de las medidas del estado de emergencia, la madrugada de hoy, lunes 27 de octubre, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el presidente José Jerí participaron de un operativo donde se intervino a más de 20 personas en una discoteca en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Además, en dicha acción se encontró dos armas de fuego. Durante el operativo, hombres y mujeres fueron trasladados a la comisaría del sector para su identificación, en cumplimiento de las restricciones vigentes por la medida impuesta por el Ejecutivo.

El mandatario estuvo también en las centrales de monitoreo en los distritos de Surco y Comas junto a las autoridades competentes.

Jerí Oré estuvo en compañia del alcalde de Comas, Ulises Villegasy el titular delMinisterio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio.

Estas visitas formaron parte de una supervisión directa para evaluar el funcionamiento de las estrategias de seguridad implementadas durante el estado de emergencia.

¿Qué señala el estado de emergencia?

La norma indica que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. En ese sentido, la PNP determina los lugares de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.