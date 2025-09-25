En un nuevo aparente hecho de extorsión, un sicario ingresó a un bus de la empresa Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y atacó a balazos al conductor que resultó con heridas en los brazos y las piernas.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en la avenida Mariátegui, y dejó también a un adolescente de 15 años herido por una bala perdida.

Y es que no satisfecho con el brutal ataque al conductor, una vez que descendió de la unidad, el criminal continúo disparando al bus y uno de estos proyectiles impactó contra el menor de edad.

Según información del noticiero ‘Buenos Días Perú’, este delincuente dejó una carta extorsiva al interior del bus, por lo que se confirmaría que el ataque responde al cobro de cupos en la zona.

Trascendió también que no es el primer ataque contra esta empresa de transporte, pues ya se habían reportado eventos similares en anteriores oportunidades.

Agentes policiales llegaron hasta el lugar y, tras la solicitud de las cámaras de seguridad, continuarán con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

Cabe mencionar que, en menos de dos horas, se reportaron ataques a unidades de transportes de las líneas ‘57′, Nueva América y Huáscar, todas en el distrito de San Juan de Lurigancho.