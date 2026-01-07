En un operativo durante la madrugada de hoy, agentes de la Depincri 2 de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a 40 personas dentro de un búnker ubicado la zona de Chacarilla de Otero, cuadra cuatro de la avenida Próceres de Independencia, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los agentes del orden detuvieron a dos personas que estaba con armas: dos pistolas y una mini UCI, que estaban dentro de un morral y un canguro.

Buenos Días Perú precisó que el resto de las personas deberán pasar el control de identidad. Imágenes del matinal muestran que en local se estaba desarrollando una fiesta por la música y la gran cantidad de bebidas alcohólicas.

Esta acción estuvo liderada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio y el general PNP, Ósca Arriola. También, agentes SUAT y la División de Inteligencia de la región Lima.

Operativo en San Martín de Porres

En otra parte de Lima, la Policía Nacional del Perú logró desarticular a la organización criminal 'Los Catires de San Diego’.

La acción fue liderada por la División de Inteligencia y la División de Investigación de Robo de Vehículos Norte, cuyos efectivos intervinieron un inmueble situado en el jirón Santo Toribio de Mogrovejo, urbanización San Diego 123.

Ampliación del estado de emergencia

Hace unos días, el presidente José Jerí anunció que se ampliará el estado de emergencia en Lima y Callao, durante “el tiempo que sea necesario”, durante los primeros meses de 2026 para combatir a las organizaciones criminales.

El estado de emergencia sigue vigente en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. El gobierno ha anunciado que se mantendrá por “el tiempo que sea necesario” para combatir la criminalidad.

La última prórroga, establecida mediante el Decreto Supremo 140-2025-PCM, se extendió por 30 días a partir del 21 de diciembre de 2025.