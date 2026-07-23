El menor fue atacado brutalmente por dos escolares y un mayor de edad. Foto: América Noticias
El menor fue atacado brutalmente por dos escolares y un mayor de edad. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Un nuevo acto de violencia ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), donde un escolar fue golpeado y apuñalado por otro menor, el pasado viernes 17 de julio al promediar las 8 de la noche, las inmediaciones de una bodega cercana a la Institución Educativa Nicolás Copérnico.

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