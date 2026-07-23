Un nuevo acto de violencia ocurrió en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), donde un escolar fue golpeado y apuñalado por otro menor, el pasado viernes 17 de julio al promediar las 8 de la noche, las inmediaciones de una bodega cercana a la Institución Educativa Nicolás Copérnico.

Durante las imágenes se aprecia cuando la víctima, que estaba comprando junto a otros amigos, es interceptada por cerca de siete adolescentes. Uno de los agresores, que tenía una gorra blanca, primero increpa a otro menor que estaba sentado para luego dirigirse al agredido.

En cuestión de segundos empieza a golpearlo junto a otra persona más y una tercera que, aprovechando el tumulto, va por la espalda y le propina una cuchillada.

Los amigos del escolar al verlo ensangrentado pensaron que le habían fracturado la cabeza, sin embargo, la sangre que emanaba de su cuerpo era producto de una puñalada que le perforó una parte del pulmón y que, actualmente, lo deja internado en UCI en el Hospital 10 de Canto Grande.

La Policía informó que intervino a tres presuntos implicados en la agresión física contra el estudiante de secundaria. Se trata de dos menores de edad y un mayor de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La madre del joven precisó que el menor cuenta con una placa del tórax realizada en el establecimiento de salud.

¿Qué hacer en caso de una emergencia?

Si eres testigo de una emergencia, no dudes en llamar al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que atiende las 24 horas del día y de forma gratuita. Para solicitar este servicio, los ciudadanos pueden comunicarse marcando el número 106 desde cualquier teléfono.

Asimismo, la Cruz Roja Peruana ofrece apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales u otras emergencias que pongan en riesgo la salud. Esta disponible al 115.