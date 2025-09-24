El transporte en Lima Metropolitana sigue a merced de la delincuencia. Esta vez, extorsionadores atacaron a balazos y por quinta vez a un bus de la línea 23, de la empresa Santa Catalina. El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el chofer de la unidad hacía fila para abastecerse de combustible en un grifo de la avenida Circunvalación, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Testigos contaron que dos sujetos desconocidos llegaron al establecimiento, uno de ellos aprovechó que la puerta del vehículo estaba abierta y, en cuestión de segundos, le dispararon.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Sus compañeros y otras personas lo auxiliaron y llevaron de emergencia al hospital de Canto Grande. Allí se confirmó que el ataque le dejó un impacto de bala en la pierna y otro que rozó el estómago.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron y cercaron el lugar para recoger los casquillos de bala e interrogar a la cobradora que estuvo presente durante el atentado. Peritos de criminalística también acudieron

Quinto ataque del año

Es importante señalar que este es el quinto atentado registrado en lo que va del año contra la línea Santa Catalina, el cual estaría relacionado con el cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

Las autoridades no descartan que los implicados actúen no solo en San Juan de Lurigancho, sino también en otros distritos como Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y otros de Lima Sur.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Policial (SIDPOL), solo en junio se reportaron en promedio 69 denuncias al día. Las denuncias por extorsión en Lima Metropolitana crecieron un 54,5 % entre enero y julio de 2025, en relación con el mismo periodo del año anterior.

El Cercado de Lima continúa liderando la lista con 950 denuncias hasta julio, seguido por San Juan de Lurigancho (930) y Ate (498).

Otros distritos afectados

Asimismo, se ha notado un aumento significativo en distritos como Miraflores (+116,7 %), Pueblo Libre (+75,0 %), San Martín de Porres (+55,9 %) y Los Olivos (+48,1 %). En contraste, únicamente Lurigancho (-3,2 %) y Pucusana (-60 %) presentaron leves reducciones en sus registros.