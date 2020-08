Agentes policiales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Marco Antonio Venegas Ayquipa en el interior de su vivienda, en la cuadra 3 de la Av. Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con el noticiero de Latina, el hombre fue reportado como desaparecido por sus familiares. Sin embargo, esta tarde fue hallado maniatado y con signos de torturas dentro de su inmueble que también era su lugar de trabajo.

En declaraciones a la prensa, efectivos policiales estimaron que el hombre habría fallecido hace tres o cuatro días. Agregaron que los responsables del presunto asesinato le habrían robado los ahorros.

Familiares del estilista piden justicia. (Foto: Andrés Paredes/GEC)

“No sabemos desde cuándo mi tío ha fallecido, tenemos la sospecha que la persona que lo asesinó habría huido e a otro lado, no lo sabemos. (Mi tío le prestó plata a una persona extranjera) y no le pagaron. Él se había enterado de cosas feas de esta persona”, declaró su sobrina en diálogo con el medio.

“Al parecer esta persona lo amenazó, le dijo que iba a salir en la prensa y que lo iba a matar. Mi tío tenía temor porque se enteró de otras cosas de esta persona”, agregó el familiar.

Por ahora, la comisaría del sector continúa con las investigaciones del caso a fin de determinar el paradero del presunto asesino. Según el citado medio, las versiones de los vecinos servirían para esclarecer el hecho.

