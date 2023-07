Vecinos de San Juan de Lurigancho denunciaron a un hombre de envenenar a los perros de la zona. Las cámaras de seguridad captaron al sujeto colocando comida mezclada con veneno en su terreno, pues habría cometido el delito porque las mascotas “ensuciaban” el lugar.

De acuerdo a los moradores, Sebastian Oré dejó tres platos con alimentos envenenados, los cuales fueron consumidos por tres canes, quienes minutos después murieron tras agonizar. Cabe mencionar que hay otro perro que fue reportado como desaparecido desde el 17 de julio.

“Mis perritos salieron un ratito en la noche y cuando salgo los veo agonizando, botando espuma. En ese momento no sabía quién había sido. Traté de salvarlos, pero no pude. Mis perros no mordían, tienen años aquí. Todos los conocen”, dijo la dueña de los perros envenenados a ATV Noticias.

Agregó que el dueño del terreno al principio negó lo sucedido, pero cuando le indicaron que habían pruebas de su culpabilidad, terminó aceptando y revelando que el motivo por el que cual tomó la decisión de envenenar a las mascotas fue porque hacían sus necesidades dentro del terreno.

Por otro lado, otra moradora indicó que Oré fue denunciado por ella ante la fiscalía debido a que en el terreno colocó dinamitas que causaron daños en las paredes de sus casas. Asimismo, reveló que el hombre sería agresivo y déspota con las personas que le hacen reclamos sobre su comportamiento.

Podría ser sancionado

Cabe mencionar que, el que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con sesenta días - multa. Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos sesenta días – multa. El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier modalidad.