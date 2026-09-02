La División de Trata de Personas de la PNP reveló las operaciones ilícitas de organizaciones criminales que captan a menores de edad con el fin de someterlas a explotación sexual en Lima Norte y otros distritos de este sector como San Juan de Lurigancho y Huaycán, en Ate.

Las indagaciones, según detalló el general PNP Glenn García Chávez, jefe de la División de Trata de Personas determinaron que estas mafias captan a las estudiantes de colegios a través de redes sociales como WhatsApp y Telegram, además de un porcentaje menor que ejecutan de forma presencial en reuniones. “Más o menos el 90%% se publicita por redes sociales y por contacto físico de manera directa un 10%”.

La policía detuvo a Aldair Álvaro Huamani Inga de 20 años como parte de una red de explotación sexual y trata de menores en Lima Norte. (América TV)

La policía detuvo a Aldair Álvaro Huamani Inga de 20 años como parte de una red de explotación sexual y trata de menores en Lima Norte. (América TV)

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El registro oficial de la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú indica el rescate de 37 menores de edad en Lima entre enero y el 31 de agosto. Estos delitos se concentran principalmente en Huaycán, San Juan de Lurigancho y Lima Norte.

Los delincuentes contactan a las escolares bajo la promesa de una ayuda económica para luego citarlas en lugares públicos como Plaza Norte. Posteriormente, los captores trasladan a las menores de edad hacia hospedajes de la zona para inducirlas al consumo de bebidas alcohólicas y fotografiarlas sin su consentimiento.

El general García detalla cómo pudieron dar con las recientes capturas de esta red de trata de menores, gracias a información que les brindó una víctima junto a su padre. “Se realiza un patrullaje por las zonas conocidas como plazas de explotación sexual básicamente en Lima Norte y al tener esta información, se van registrando hoteles y hospedajes”, dijo a América Noticias.

Estas investigaciones permitieron exponer que la estructura criminal administra grupos en plataformas virtuales para promocionar el material audiovisual de las adolescentes. En estos espacios digitales, los administradores difunden las imágenes y especifican las edades de las víctimas, sus distritos de residencia y las tarifas por encuentros personales.

La Policía Nacional del Perú rescató a varias menores que recibían malos tratos físicos y psicológicos en inmuebles donde las obligaban a trabajar jornadas de más de ocho horas. Las afectadas permanecen bajo resguardo de especialistas del Estado para recibir soporte emocional y médico.

Prisión preventiva para Aldair Álvaro Huamaní Inga en Lima Norte

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Aldair Álvaro Huamaní Inga, presunto cabecilla de la red criminal conocida como “Los Enfermos del TikTok”. Este sujeto utilizaba identidades falsas de supuestas jóvenes en plataformas virtuales para atraer a las escolares hacia los hospedajes.

La policía detuvo a Aldair Álvaro Huamani Inga de 20 años como parte de una red de explotación sexual y trata de menores en Lima Norte. (América TV)

El intervenido no quiso contribuir en las primeras indagaciones policiales ni entregar su celular. “Se ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones y asimismo tenemos, por el hotelero que también fue detenido, su presencia en el lugar en flagrancia junto con las menores. Hay abundantes pruebas testimoniales, materiales y periciales”, detalló el general García quien dijo que esto permitió su prisión preventiva.

La intervención policial en el hotel de Lima Norte también culminó con el arresto de la propietaria y el recepcionista por dificultar el ingreso de los agentes del orden. Asimismo, las autoridades identificaron que una menor de dieciséis años ejercía labores de reclutadora bajo el control de Huamaní Inga.