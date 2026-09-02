La policía detuvo a Aldair Álvaro Huamani Inga de 20 años como parte de una red de explotación sexual y trata de menores en Lima Norte. (América TV)
La policía detuvo a Aldair Álvaro Huamani Inga de 20 años como parte de una red de explotación sexual y trata de menores en Lima Norte. (América TV)
Por Redacción EC

La División de Trata de Personas de la PNP reveló las operaciones ilícitas de organizaciones criminales que captan a menores de edad con el fin de someterlas a explotación sexual en Lima Norte y otros distritos de este sector como San Juan de Lurigancho y Huaycán, en Ate.

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