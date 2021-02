Un joven fisicoculturista fue asesinado a balazos cuando manejaba su bicicleta. El crimen ocurrió cerca a su vivienda, situada en el jirón Los Líquenes, en San Juan de Lurigancho.

La víctima fue identificada como Pedro Ruiz Prado. Según testigos, quienes prefirieron no dar su nombre al matinal América Noticias, dos sujetos realizaron dos disparos al joven, lo que habría ocasionado su muerte inmediata.

Los asesinos iban a bordo de un vehículo blanco con un letrero de taxi y al parecer habrían seguido a Ruiz Prado desde la casa de este para luego interceptarlo y dispararle. En su intento por huir del lugar, los delincuentes chocaron con un bus de transporte público.

En un video difundido por el matinal y que fue registrado por un testigo, se ve cuando los autores del asesinato al ser descubiertos y verse acorralados, se bajaron del vehículo en el que iban a bordo y huyeron del lugar corriendo. El auto de placa D5M642 fue abandonado en la pista.

Según los registros policiales, en el 2018, Pedro Ruiz Prado -quien también se desempeñaba como entrenador personal- sufrió un ataque similar. “Una vez ya le habían disparado en la pierna. No fue por robo. Fue bajando de un carro. No sabemos si recibía amenazas. No sabemos nada de nada”, contó un familiar, quien prefirió el anonimato.

Los peritos de Criminalística recopilaron las evidencias en la zona del crimen. Mientras, otros familiares y amigos evitaron declarar a los medios de comunicación.

