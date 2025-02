Heydi Carol Ticona Ramírez, una joven madre y enfermera técnica, desapareció el martes por la tarde luego de salir de su casa en San Juan de Lurigancho para retirar dinero de un cajero automático en Plaza Vea de Las Flores. Su familia y allegados han iniciado una intensa búsqueda y solicitan apoyo de las autoridades para su pronta localización.

Según el testimonio de su esposo, Alberto Fabio Vidal, Ticona salió de su hogar alrededor de las 5 p. m. y le comunicó a su suegra que iba a retirar dinero. Sin embargo, pasaron las horas y no volvió. “Al regresar de mi trabajo a mi domicilio, me doy con la sorpresa de que mi esposa todavía no venía. La comienzo a llamar, pero no contestaba”, relató Vidal en diálogo con TV Perú. Cerca de las 8:30 p. m., el celular de Ticona se apagó, lo que aumentó la preocupación de su familia.

Ante la prolongada ausencia, su esposo y otros allegados acudieron a la comisaría de Santa Elizabeth para presentar la denuncia de desaparición, la cual fue formalizada a la 1:30 a. m. del día siguiente.

Los familiares han manifestado que Heydi Carol había mostrado cambios en su estado de ánimo en los últimos días, lo que ha generado diversas hipótesis sobre su desaparición. Su esposo comentó que ella parecía pensativa y que la relación con su bebé de cuatro meses podría haberle afectado emocionalmente. “Creo que le afectó un poco que la bebé llorara cuando estaba con ella, pero cuando estaba con mi madre o mi tía, se calmaba”, explicó.

Ticona trabajaba en el Sisol de Solidaridad, cerca de la estación de Metro de Próceres, y era descrita por su esposo como una persona tranquila y hogareña.

La familia ha intentado obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado Plaza Vea, pero hasta el momento no han tenido acceso. Según Alberto Vidal, el establecimiento le indicó que debe presentar una denuncia formal para poder visualizar los videos.

Los familiares de la joven madre ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que ayude a su localización. Quienes puedan aportar datos relevantes pueden comunicarse con su esposo, Alberto Fabio Vidal, al número 991 277 101.