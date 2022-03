La delincuencia continúa y ahora en la mira están los estudiantes que regresaron a clases presenciales. Una escolar quedó herida tras ser acuchillada por delincuentes que le robaron el celular, en el frontis de su colegio en San Juan de Lurigancho.

Según el noticiero América Noticias, la menor de 16 años salió del centro educativo junto a una compañera de clases y fueron interceptadas por dos sujetos que les robaron sus pertenencias, entre ellos el equipo móvil. El ataque ocurrió cerca a un módulo de serenazgo del distrito.

La menor quedó tendida en la vereda por varios minutos hasta que fue auxiliada por su madre, quien la llevó a un centro de salud cercano.

“El motivo ha sido por el robo de un celular. Dos jóvenes la han acuchillado con cuchillo de cocina. Mi hija tiene corte en el pecho (dos cortes), uno en la pierna y en su brazo”, indicó Nancy Luque, madre de la menor agraviada.

MIRA EL VIDEO





“El otro chico amenazaba a la compañera y el joven que atacó a mi hija de frente le metía los puñales. Le decía que saque el reloj de la mochila”, añadió.

Los vecinos indicaron que tras el suceso que involucra a la escolar se sumó un policía a las labores de resguardo en los exteriores del centro educativo. “Es solo un efectivo, ahorita porque ha ocurrido este incidente ha aparecido otro efectivo más”, comentó Nancy Benítez.

La madre de la estudiante agraviada informó que la escolar de 16 años ya fue dada de alta y ahora cumple con el descanso médico correspondiente en su vivienda. “Mi niña no puede ni hablar, no come, solo llora”, relató la progenitora.

En tanto, los padres de familia temen que sus hijos sean víctimas de la delincuencia. Exigieron que las acciones de patrullaje se intensifiquen cerca al colegio.

