La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Nueva Generación”, organización dedicada a la extorsión y usurpación agravada mediante la venta fraudulenta de terrenos y viviendas en Lima Este. Entre los detenidos figura un suboficial de la institución policial, identificado como Manuel Baltazar Solórzano.

El operativo fue ejecutado durante la madrugada de este martes por agentes de la Dirincri en coordinación con el Ministerio Público. Junto al efectivo policial fueron detenidos Yhony Germán Claros Taipe, señalado como cabecilla de la organización, y Anabel Cuya Juypa, presunta colaboradora en los cobros extorsivos y amenazas contra las víctimas.

Según informó el coronel Juan Carlos Montúfar Lezama, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales de la Dirincri, la organización captaba a personas interesadas en adquirir terrenos o viviendas y les ofrecía supuestos trámites rápidos para obtener la titularidad de los predios.

Según la Dirincri, la organización engañaba a compradores con falsos trámites de titularidad para luego extorsionarlos. (Foto: Captura/América Noticias)

No obstante, una vez concretados los pagos, las víctimas eran sometidas a extorsiones para seguir entregando dinero bajo amenazas.

“Venden terrenos y, con la ficticia información de que estarían gestionando algunos trámites para que en algún momento tengan la titularidad, se abastecen de dinero y, al no querer pagar la suma que ellos requieren, viene la extorsión” , explicó el mando policial.

Durante los allanamientos realizados en inmuebles ubicados en El Agustino y Santa Clara, los agentes hallaron una granada de uso manual acompañada de mensajes amenazantes. Además, incautaron certificados de posesión y títulos de propiedad en blanco que presuntamente eran utilizados para aparentar legalidad en las operaciones ilícitas.

La Policía detalló que la banda utilizaba documentación irregular para engañar a sus víctimas y mantener el control de inmuebles invadidos o desocupados. Las investigaciones preliminares indican que la organización habría operado durante aproximadamente tres años.

De acuerdo con las pesquisas, los integrantes exigían pagos semanales o mensuales que podían alcanzar los S/500 a cambio de permitir a las víctimas permanecer en los predios ofrecidos de manera fraudulenta.

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