Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Capturan a banda dedicada a extorsión y tráfico de terrenos. (Foto: Captura/América Noticias)
Capturan a banda dedicada a extorsión y tráfico de terrenos. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú capturó a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Nueva Generación”, organización dedicada a la extorsión y usurpación agravada mediante la venta fraudulenta de terrenos y viviendas en Lima Este. Entre los detenidos figura un suboficial de la institución policial, identificado como Manuel Baltazar Solórzano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.