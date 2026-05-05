Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo para desarticular una banda criminal esta madrugada en el distrito de San Juan de Lurigancho, horas después del asesinato de un comerciante ferretero ocurrido en Las Malvinas.

La víctima del ataque previo fue identificada como Antonio Dionisio Marad Flores, de 60 años, quien laboraba en la galería Las Malvinas. Ahí recibió dos disparos en la cabeza por parte de un sicario que huyó a bordo de una motocicleta la noche del lunes.

Policía del grupo Grecco realizaron operativo en San Juan de Lurigancho contra extorsionadores y sicarios. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía del grupo Grecco realizaron operativo en San Juan de Lurigancho contra extorsionadores y sicarios. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Efectivos del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) capturaron a presuntos integrantes de la banda “Los Chukys de la 52” en el sector de Huáscar. Los detenidos están implicados en delitos de extorsión, cobro de cupos y tráfico ilícito de drogas.

Policía del grupo Grecco realizaron operativo en San Juan de Lurigancho contra extorsionadores y sicarios. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Policía del grupo Grecco realizaron operativo en San Juan de Lurigancho contra extorsionadores y sicarios. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron una subametralladora Mini Uzi y cartuchos de dinamita utilizados para amedrentar a sus víctimas. También se decomisaron teléfonos celulares que contenían evidencia de las amenazas directas contra empresarios locales.

Los sujetos capturados fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para las diligencias de ley. La fiscalía evalúa cargos por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y banda criminal contra los implicados.