Resumen

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Policía del grupo Grecco realizaron operativo en San Juan de Lurigancho contra extorsionadores y sicarios. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Policía del grupo Grecco realizaron operativo en San Juan de Lurigancho contra extorsionadores y sicarios. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo para desarticular una banda criminal esta madrugada en el distrito de San Juan de Lurigancho, horas después del asesinato de un comerciante ferretero ocurrido en Las Malvinas.

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