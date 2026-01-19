En un operativo en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) la Policía Nacional del Perú (PNP) recuperó más de 700 sacos de arroz de procedencia paraguaya que fueron robados de un camión que trasladaba los insumos desde Lima hacia la ciudad de Arequipa.
Según autoridades, la mercadería, valorizada en más de S/200 mil, era almacenada en un inmueble con fines de extorsión contra la propietaria.
¿Cómo ocurrió el gigantesco robo?
Primeras informaciones policiales indicaron que los delincuentes engañaron al conductor del vehículo de carga a través de una llamada telefónica en la que se hicieron pasar por la dueña de la mercadería. Al lograr su cometido desviaron la ruta del camión y llevarlo hasta una casa, donde descargaron la totalidad de los sacos de arroz.
Gracias la información que dio el chofer, la Policía dio con la vivienda y detuvo a tres personas, quienes estarían implicadas en la banda criminal “Los Malandros del Este”.
Además de los sacos de arroz se hallaron botellas y envases de aceite de oliva. Todos los productos de dudosa procedencia fueron llevados a la sede del Dipincri para continuar con las diligencias correspondientes, en tanto, la PNP busca identificar a otros posibles implicados en esta organización delictiva.
